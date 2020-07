Colombia: coronavirus, isolamento preventivo obbligatorio esteso fino al 30 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei municipi in cui non si riportano casi di contagio, ha spiegato il capo dello stato, si proseguirà nel processo di riattivazione graduale dei settori economici, evitando l’alta concentrazione di persone. La riapertura graduale delle attività economiche sarà possibile anche nei municipi con un basso livello di contagi, a condizione che il processo sia accompagnato dal ministero della Salute e sollecitato dalle autorità locali. Nelle zone con un alto numero di positivi, invece, proseguiranno i controlli epidemiologici e si valuta un isolamento più rigido in alcune aree, come accade attualmente nella capitale Bogotà. Le autorità sanitarie della Colombia hanno confermato ieri 10.284 nuovi casi, che portano il totale dei contagi registrati nel paese a 267.385. I nuovi decessi sono stati 297 e fanno salire il numero delle morti legate al virus a 9.074. Il maggior numero dei nuovi contagi, 4.552, è stato registrato nella capitale Bogotà. (segue) (Mec)