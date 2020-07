Hong Kong: coronavirus, sale a 24 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità ospedaliera di Hong Kong ha confermato che un paziente affetto da coronavirus è deceduto questa mattina, portando a 24 il bilancio delle vittime da Covid-19 in città. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il paziente di 76 anni era affetto da molteplici malattie croniche e si ritiene che abbia contratto il virus in un reparto dell'Ospedale Queen Elizabeth. Il paziente soffriva di problemi respiratori causati da un'insufficienza cardiaca ed era rimasto nello stesso reparto del primo paziente, una donna di 92 anni, che fu diagnosticata in seguito affetta da coronavirus. Il paziente è stato considerato uno stretto contatto e successivamente è risultato positivo al virus. Le sue condizioni sono peggiorate la scorsa settimana e oggi è deceduto. Hong Kong detiene ancora uno dei rapporti di mortalità da Covid-19 più bassi al mondo, con 24 decessi tra 2.884 infezioni confermate, ma il numero di morti ha accelerato nelle ultime settimane a un ritmo allarmante nel mezzo di una "terza ondata" dell'epidemia. Dieci pazienti Covid-19 sono morti solo la scorsa settimana, quasi raddoppiando il numero di vittime totali per l'intera pandemia. Finora, sono stati registrati diciassette decessi nel mese di luglio (Cip)