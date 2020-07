Imprese: Saipem, al 30 giugno perdita di 885 milioni imputabile soprattutto a svalutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 giugno 2020 Saipem ha registrato una perdita di 885 milioni di euro, in calo rispetto all’utile di 14 milioni relativo al primo semestre 2019. Lo si apprende dai risultati finanziari della società al 30 giugno pubblicati questa mattina. Nello specifico, precisa Saipem, il risultato netto sconta “svalutazioni di immobilizzazioni materiali della divisione Drilling offshore per 590 milioni di euro, di cui 257 già registrati nel primo trimestre del 2020 derivanti dal test di impairment per effetto dell’incremento del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa di 1,6 punti percentuali, nonché per la revisione dei flussi di piano e delle rate di lungo termine”. A influire sul risultato, prosegue la nota, anche “la svalutazione di immobilizzazioni materiali e relativo circolante, nonché del diritto d’uso di un bene di terzi per 99 milioni di euro; sopravvenienze passive per circa 20 milioni, in relazione ad un giudizio pendente da tempo su un progetto ormai concluso; ed oneri derivanti dall’emergenza sanitaria per circa 44 milioni”. Per quanto riguarda il secondo trimestre dell’anno in corso, la società precisa che sul totale della perdita registrata, pari a 616 milioni di euro, se ne registrato 493 di svalutazioni nel comparto Drilling. (Com)