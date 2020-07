Imprese: Saipem, nel primo semestre ricavi per 3,675 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Saipem nel primo semestre 2020 ammontano a 3,675 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,519 registrati nello stesso periodo dell’anno scorso, mentre l’Ebitda adjusted ammonta a 355 milioni. Lo si apprende dai risultati finanziari della società al 30 giugno 2020 pubblicati questa mattina. Entrambi gli indicatori, precisa la società, registrano per tutte le divisioni risultati “impattati dal rallentamento dei progetti a causa degli effetti della pandemia e dallo slittamento di alcune attività concordate con i clienti”. Il risultato netto adjusted, prosegue la nota, registra una perdita di 132 milioni di euro: la variazione passa da 308 a 42 milioni di euro, registrando una riduzione pari a 266 milioni, parzialmente mitigata dalla variazione positiva di 74 milioni generata principalmente dal miglioramento del saldo della gestione delle partecipazioni e del risultato di terzi. (Com)