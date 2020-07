Imprese: Saipem, nel primo semestre investimenti tecnici per 195 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti tecnici effettuati da Saipem nel corso del primo semestre del 2020, comprensivi dell'acquisto del nuovo mezzo navale Norce Endeavour, ammontano a 195 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dai risultati finanziari della società al 30 giugno 2020 pubblicati questa mattina. Nello specifico, tali investimenti sono così ripartiti: 124 milioni di euro per il segmento Engineering & Construction offshore; cinque per l’Engineering and Construction onshore; 33 milioni per il Drilling offshore; e altri 33 per il Drilling onshore. Per quanto riguarda l’indebitamento finanziario netto, al 30 giugno 2020 ammonta a 901 milioni di euro, registrando un incremento di 429 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019, principalmente dovuto all'entrata in piena operatività di progetti acquisiti nel 2019, al rallentamento dei progetti a causa degli effetti della pandemia e allo slittamento di alcune attività concordato con i clienti. L’indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability Ifrs 16 (459 milioni di euro) ammonta a 1,36 miliardi di euro (Com)