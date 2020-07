Germania: caso Wirecard, si riunisce oggi la commissione Finanze del Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Finanze del Bundestag si riunisce oggi in seduta straordinaria per discutere del caso Wirecard, la società tedesca di servizi per la finanza recentemente fallita dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Sulla vicenda sono stati convocati a riferire i ministri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier. Dopo la riunione, potrebbe essere decisa l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Wirecard. Con l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bafin), Scholz e Altmaier sono accusati di negligenza nei controlli sull'azienda, le cui irregolarità sarebbero iniziate nel 2015. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Scholz è severamente criticato perché, dal 19 febbraio 2019, era stato informato dell'indagine per manipolazione del mercato che il Bafin aveva aperto su Wirecard. Sulla società indaga ora la procura di Monaco di Baviera. Le ipotesi di reato sono frode e manipolazione del mercato. Il danno per le banche creditrici e gli investitori di Wirecard è stimato a 3,2 miliardi di euro. (Geb)