Hong Kong: attivista pro-democrazia Tai, libertà accademica in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista pro-democrazia di Hong Kong, Benny Tai, ha deciso di fare appello al capo esecutivo Carrie Lam contro il suo licenziamento come professore di diritto associato presso l'Università di Hong Kong. Ieri, 28 luglio, il consiglio direttivo dell'università ha votato per licenziare Tai dal suo incarico per la sua vicinanza al movimento pro-democrazia "Occupy Central with Love and Peace" fondato nel 2014. In una dichiarazione pubblicata sui social media mercoledì, Tai ha riconosciuto che l'appello sarebbe "un processo inutile", ma ha affermato di non poter lasciare che Lam ignori eventi che infliggono un colpo alla libertà accademica a Hong Kong. Tai ha spiegato che sta ancora discutendo con il suo team legale se avviare un controllo giudiziario sulla questione, ma ha sottolineato che non interromperà la sua ricerca e l'insegnamento sullo stato di diritto, e prevede di completare un libro su questo tema. Tai è stato condannato a 16 mesi di carcere per accuse di disturbo pubblico legate alle proteste di massa dello scorso anno. Il docente è stato liberato su cauzione, in attesa di appello.(Cip)