Usa: l'amministrazione Trump prepara una nuova offensiva contro il programma Daca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato ieri che respingerà tutte le domande di accesso al programma Daca, introdotto per decreto dall’ex presidente Barack Obama per garantire la permanenza nel paese ai giovani immigrati giunti irregolarmente negli Stati Uniti da minorenni, a seguito dei loro genitori.Il segretario agli Interni facente funzioni, Chad F. Wolf, ha annunciato che il dipartimento da lui diretto si appresta a introdurre nuove modifiche al programma per far fronte a “serie preoccupazioni connesse a tale politica”: l’amministrazione Trump ha già tentato di abolire il Daca – acronimo di “Deferred Action for Childhood Arrivals Program” – imbattendosi però nel parere contrario della magistratura. La politica, introdotta nel 2012, tutela dall’espulsione gli immigrati privi di documenti giunti nel paese ancora minorenni, e concede il permesso di lavoro agli immigrati irregolari che accedono a tale programma.Nella nota pubblicata dal dipartimento agli Interni, Wolf torna a chiedere al Congresso federale di legiferare sulla questione, per porre fine ad una regolamentazione per decreto che da anni suscita polemiche e dubbi in materia di costituzionalità. Il mese scorso la Corte Suprema ha emesso un controverso pronunciamento, respingendo l’abolizione del Daca da parte di Trump, che cinque membri della Corte su quattro hanno giudicato arbitrario nei metodi. A seguito del pronunciamento, un giudice federale ha ordinato al governo di riprendere ad accettare le domande di accesso al programma. (Nys)