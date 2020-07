Secondo il "Guardian" l'Italia sta evitando la seconda ondata grazie a comportamenti virtuosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è riuscita ad evitare un secondo aumento dei contagi da coronavirus sinora a un tracciamento dei contatti efficiente, alla sorveglianza sul comportamento dei cittadini e al fatto che la popolazione ha seguito le misure di sicurezza in modo diligente. E' questa l'opinione del quotidiano britannico "The Guardian", secondo cui un esempio di atteggiamento positivo è il fatto che molte persone indossano ancora le mascherine protettive all'aperto anche se non è più obbligatorio.Il "Guardian" sottolinea come il 4 di maggio, quando è iniziato l'allentamento della quarantena nel paese, c'erano più di 1.200 nuovi casi di coronavirus al giorno. Dal primo di luglio l'aumento giornaliero è rimasto relativamente statico, raggiungendo un massimo di 306 nuovi casi il 23 di luglio, e scendendo a 181 il 28 di luglio. Ci sono stati diversi focolai di coronavirus nel paese, dati però principalmente da casi "importati dall'estero". Contemporaneamente invece Spagna, Francia, Germania e Belgio rischiano una seconda ondata in seguito ad un aumento rapido nel numero dei casi."Siamo stati particolarmente attenti. Non abbiamo riaperto le scuole, come è stato fatto in Francia. Abbiamo prestato attenzione al tracciamento dei contatti e siamo riusciti a mantenere una buona catena di comando e comunicazione per limitare i nuovi focolai", ha detto il consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, secondo cui gli italiani prendono la sanità molto sul serio. "Se si guarda ai dati internazionali sulle mascherine protettive, il 90 per cento della popolazione italiana ne indossa una. Questo è uno dei tassi più alti al mondo, e ciò aiuta", ha detto Ricciardi.(Rel)