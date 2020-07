Imprese: Standard Ethics conferma il rating E a Telecom Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating E a Telecom Italia, società fa parte dello Se Italian Index. Telecom Italia, si legge in una nota di Standard Ethics, è una società di telecomunicazioni che opera in Italia e all'estero offrendo servizi di telefonia fissa e mobile, trasmissione di dati e accesso a Internet. Negli ultimi anni, si sono registrati alcuni miglioramenti nella struttura di governance aziendale, con specifico riferimento alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione, il quale dispone di una maggiore indipendenza rispetto al recente passato. Tuttavia, è opinione degli analisti di Standard Ethics che la governance strategica della Sostenibilità risenta della volatilità causata da vari passaggi azionari e dalla dialettica tra azionisti maggiori. La posizione di Standard Ethics tiene anche conto di una significativa casistica che vede coinvolta la Società su questioni riguardanti la fair competition e le posizioni di mercato, nonché dei possibili allineamenti alle politiche di Sostenibilità promosse da Ue, Onu e Ocse. (Com)