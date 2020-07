Kazakhstan: coronavirus, presidente Tokayev dispone altre due settimane di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, ha disposto che le restrizioni di quarantena imposte nel paese per contenere la pandemia di coronavirus siano prolungate di altre due settimane. È quanto riferito dall’ufficio stampa presidenziale. Il gabinetto kazakho ha introdotto una quarantena di due settimane nel paese a partire dal 5 luglio a causa del deterioramento della situazione epidemiologica e di un'impennata nei nuovi casi di Covid-19. Le misure, tra cui il divieto di raduni di massa, le restrizioni ai movimenti delle persone più anziane e la chiusura temporanea dei locali di intrattenimento e delle sale fitness, sono stati successivamente estesi sino al 2 agosto. "Al fine di consolidare ulteriormente l'effetto positivo delle misure restrittive imposte a luglio e tenendo conto della possibile complicazione della situazione epidemiologica in Kazakhstan e nei paesi vicini, Kassym-Jomart Tokayev ha incaricato la Commissione di Stato di prorogare le misure di quarantena per due settimane, cui dovrebbe seguire un graduale allentamento", si legge in una nota del servizio stampa presidenziale kazakho. (Res)