Hong Kong: fonti stampa, elezioni Consiglio legislativo potrebbero slittare di un anno

- Il governo di Hong Kong sta studiando la possibilità di posticipare le elezioni del Consiglio legislativo (Legco) di un anno, in quanto ci sono poche speranze che l'epidemia di Covid-19 attualmente in corso venga messa sotto controllo entro settembre. È quanto riferisce l'emittente "Rthk" che cita persone a conoscenza dei fatti. Le elezioni Legco sono previste per il 6 settembre. Le fonti riferiscono che il capo esecutivo Carrie Lam potrebbe invocare poteri di emergenza introdotti durante l'era coloniale per "adottare qualsiasi regola che possa considerare desiderabile nell'interesse pubblico in caso di emergenza o pericolo pubblico". Alcune figure a favore dell'establishment, tra cui il membro del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc) Tam Yiu-chung, hanno chiesto un rinvio nel voto citando l'epidemia di coronavirus. Ma il campo di opposizione – dopo la vittoria alle elezioni del consiglio distrettuale dello scorso novembre – è contrario all'idea. Secondo Ronny Tong, consulente politico di Hong Kong, il governo potrebbe chiedere al comitato permanente dell'Npc di prorogare l'attuale mandato quadriennale – come previsto dalla Legge fondamentale – fino al completamento delle prossime elezioni.(Cip)