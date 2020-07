Regno Unito: 52 per cento cittadini non si fida di opinione governo su ritorno a "normalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà della popolazione del Regno Unito non si fida dell'opinione del governo per quanto riguarda le tempistiche sul ritorno al lavoro, a scuola e alle attività di piacere in modo sicuro. Lo rivela un sondaggio del King's College di Londra e di Ipsos Mori, ripreso dal quotidiano britannico "Independent". Secondo il sondaggio il 52 per cento dei cittadini britannici di età compresa tra i 16 e i 75 anni si sono dichiarati scettici rispetto all'allentamento della quarantena. Il sondaggio ha rivelato anche che il 42 per cento degli intervistati ritengono che la crisi di coronavirus sia stata gestita male nel Regno Unito, mentre il 36 per cento pensano che il governo abbia risposto in maniera positiva. Il sondaggio dimostra differenze notevoli nell'opinione degli elettori di diversi partiti, con il triplo delle possibilità che gli elettori del Partito laburista ritengano che la risposta alla crisi sia stata gestita male. Tra chi ha risposto di pensare che la gestione della crisi non sia stata efficace, il 70 per cento hanno dato la colpa al governo e il 65 per cento al primo ministro Boris Johnson. Solo il 15 per cento degli intervistati ritengono che la colpa sia dei consiglieri scientifici del governo. Infine, quasi la metà delle persone hanno detto di fidarsi di più degli scienziati per via del ruolo che hanno ricoperto durante la pandemia. (Rel)