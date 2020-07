Turismo: Spagna, per associazioni di categoria a rischio 1,6 milioni di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni ai viaggi verso la Spagna imposte da diversi paesi potrebbe mettere in ginocchio il settore turistico, già duramente colpito dalla pandemia del coronavirus, con la perdita di 1,6 milioni di posti di lavoro. E' l'allarme lanciato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) e da Exceltur. Tuttavia, secondo il Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo (Wttc) questa cifra potrebbe salire ad oltre 2,3 milioni, comprendendo sia gli operatori turistici che il settore aereo considerando che sono strettamente collegati tra loro. La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) ha chiesto al governo di convocare "immediatamente" un gruppo di lavoro interministeriale per affrontare "una situazione di emergenza nazionale": il turismo, infatti, rappresenta il 13 per cento del Pil spagnolo e svolge un "effetto traino" su molti altri settori. Secondo la Iata, in Spagna sono a rischio 900 mila posti di lavoro nel settore aereo e 750 mila in quello turistico con un calo dei ricavi di circa 15 miliardi di euro rispetto al 2019. Se, pertanto, non dovesse verificarsi una ripresa nel breve periodo, i numeri già drammatici diffusi ieri dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) sul secondo trimestre di quest'anno - che hanno evidenziato la perdita di oltre un milione di posti di lavoro - potrebbe più che raddoppiarsi. (Spm)