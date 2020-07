Iraq: morto terzo manifestante ucciso in scontri con la polizia a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro manifestante è morto dopo essere stato ferito da un contenitore di gas lacrimogeno sparato dalla polizia durante le proteste del 26 luglio a Baghdad. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Questa morte è giunta dopo che altri due altri attivisti sono stati uccisi durante le manifestazioni organizzate per protestare contro i continui e prolungati blackout, la corruzione e la penuria di servizi. Il 18 luglio, il premier iracheno Mustafa al Kadhimi ha chiesto alle forze di polizia di non sparare un singolo proiettile contro la folla e ai propri ministri di scendere in strada per rispondere alle richieste dei cittadini. Il primo ministro aveva già chiesto dopo la morte dei primi due dimostranti indagini sull'accaduto che dessero rapidamente risultati. Il ministero dell’Interno ha invece chiesto ai manifestanti di cooperare nell’identificazione di gruppi armati “illegali” che mirano a seminare il caos nel paese e che - secondo il dicastero - si celano dietro la morte e il ferimento di dimostranti il 26 luglio. Ieri, 28 luglio, è poi giunta la notizia del ferimento di una ventina di manifestanti scesi in strada a Najaf, nel sud dell’Iraq, contro i continui blackout e la carenza di servizi. In giugno, varie persone erano rimaste ferite in un incendio scoppiato in un edificio della città durante una manifestazione contro il governatore e funzionari locali. (Res)