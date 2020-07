Regno Unito: governo firma accordo per 60 milioni dosi vaccino con Gsk e Sanofi Pasteur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha firmato un accordo con le compagnie farmaceutiche GlaxoSmithKline (Gsk) e Sanofi Pasteur per 60 milioni di dosi di un potenziale vaccino contro il coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Se il vaccino si rivelerà efficace, il Regno Unito potrebbe iniziare le prescrizioni mediche dando la priorità agli operatori sanitari in prima linea e a chi è maggiormente a rischio di contagio già durante la prima metà dell'anno prossimo. Gli studi clinici su soggetti umani inizieranno a settembre e a seguire ci sarà una fase 3 di studio a dicembre. Il governo britannico ha firmato contratti per quattro diversi tipi di vaccini, per un totale di 250 milioni di dosi. Il ministro per le Imprese, l'Energia e la Strategia industriale, Alok Sharma ha affermato che "scienziati e ricercatori stanno cercando di trovare un vaccino sicuro ed efficace con una velocità e su una scala mai vista prima". "Questi progressi sono notevoli, ma rimane il fatto che non ci sono garanzie. Intanto, è importante che ci assicuriamo l'accesso a diversi promettenti candidati per il vaccino, come Gsk e Sanofi, per aumentare le possibilità di trovarne uno che funzioni così da proteggere il pubblico e salvare vite", ha dichiarato il ministro. (Rel)