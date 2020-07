Credito: banca Santander registra perdite per 10,7 miliardi nel primo semestre di quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Santander, tra i più importanti istituti di credito spagnoli, ha registrato una perdita di 10,7 miliardi di euro a causa della pandemia del coronavirus nel primo semestre di quest'anno, rispetto all'utile di 3,2 miliardi dello stesso periodo del 2019. Secondo quanto riferito da Santander in una nota i risultati hanno risentito della crisi sanitaria che si è riflessa "in un contesto economico più debole, tassi di interesse più bassi per un periodo più lungo e forte deprezzamento di alcune valute".(Spm)