Usa: “Breitbart” denuncia oscuramento Google dopo cancellazione video ripreso da Trump

- Il portale d’informazione conservatore “Breitbart” ha accusato Google di aver sostanzialmente oscurato quel sito e altri media di orientamento conservatore, come il “Daily Caller” e “Fox News”, modificando gli algoritmi del proprio motore di ricerca per non esibire le notizie e le pagine web di quei media. “Breitbart” aveva pubblicato per primo, ieri, il video di una conferenza stampa tenuta da diversi medici di base a Washington, rilanciato dal presidente Usa Donald Trump e cancellato dai social media e da gran parte del web perché in esso una specialista difendeva l’impiego dell’idrossiclorochina contro il coronavirus. Secondo “Breitbart”, dopo le elezioni presidenziali del 2016, vinte da Donald Trump, i vertici aziendali di Google hanno tenuto un incontro riservato alla presenza dell’amministratore delegato Sundar Pichai, lamentando l’esito del voto, definendo “estremisti” gli elettori di Trump ed esprimendo la determinazione a fare del “populismo” un “puntino” nella storia. Quattro anni dopo, denuncia “Breitbart”, i contenuti di numerosi media di orientamento conservatore sono stati virtualmente cancellati dai motori di ricerca. (segue) (Nys)