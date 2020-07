Usa: “Breitbart” denuncia oscuramento Google dopo cancellazione video ripreso da Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati ottenuti da “Breitbart” evidenzierebbero che la visibilità del sito di orientamento conservatore è stata ridotta da Google addirittura del 99,7 per cento rispetto al 2016: ad aprile 2016, Breitbart figurava tra i primi 10 risultati delle ricerche web (la prima pagina delle ricerche di Chrome) per ben 355 parole chiave; oggi, invece, compare nella stessa posizione per una sola parola chiave. Il traffico organico da Google al sito di “Breitbart” si è ridotto nel frattempo del 63 per cento. Secondo i dati raccolti dal sito, Google ha intrapreso un’operazione analoga per molti altri media di orientamento conservatore, inclusa l’emittente “Fox News” e il “Daily Caller”. Secondo un corpus di studi sempre più consistente, Google ha un potere enorme nell’orientamento dell’elettorato Usa indipendente, perché gli internauti tendono a non sospettare i risultati dei motori di ricerca di partigianeria politica quanto i singoli media. (Nys)