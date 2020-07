Coronavirus: Libia, Gna dà il via a quarta fase per contrastare pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del comitato consultivo scientifico per combattere la pandemia di coronavirus del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Khalifa al Bakoush, ha annunciato che la Libia è entrata nel quarto livello epidemiologico che è "lo stadio della diffusione nella società". Al Bakoush ha chiesto in una conferenza stampa al Comitato Supremo di confrontarsi con i ministeri del Gna per aumentare il grado di prontezza "vista la gravità della situazione". Nelle ultime ventiquattro ore, la Libia ha stabilito un nuovo record locale nel numero di casi confermati, pari a 190. Il numero totale di casi nel paese ha raggiunto 3017, di cui 579 sono guariti, mentre 67 sono morti. I casi confermati sono concentrati a Tripoli, Sebha, Misurata e Zliten.(Lit)