Scuola: Azzolina, con seggi studenti perderebbero 2 giorni di lezione, serve soluzione strutturale

- "Meno della metà delle scuole sono interessate" dai seggi elettorali, "di fatto si perderebbero per gli studenti due giorni di lezione". Lo ha chiarito ai microfoni di Rtl 102.5 il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha spiegato di aver "chiesto di pensare a trovare seggi alternativi", una competenza degli Enti locali. "Si può aprire riflessione anche per il futuro" per trovare "una soluzione strutturale per evitare che le elezioni si svolgano nelle scuole deve essere pensata e trovata", ha concluso. (Rin)