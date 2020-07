Hong Kong: coronavirus, in vigore misure antiepidemiche più restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Hong Kong è in vigore da oggi un ulteriore inasprimento delle misure antiepidemiche, comprendente il divieto di servizi di ristorazione nei ristoranti e l'uso obbligatorio di mascherine in tutti i luoghi pubblici. Le nuove regole resteranno attive fino al 4 agosto. "La decisione è arrivata dopo aver visto un'impennata del numero di infezioni Covid-19 a Hong Kong di recente, con i casi giornalieri superiori al centinaio per cinque giorni consecutivi", ha spiegato Matthew Cheung, segretario capo dell'Amministrazione in una conferenza stampa. Cheung, che ha descritto la situazione del coronavirus in città come "estremamente preoccupante", ha inoltre puntualizzato che il limite di riunioni di gruppo sarà ridotto da quattro a due persone e che le sale fitness e i centri di gioco, di sport e le piscine saranno chiusi. Cheung ha esortato i datori di lavoro della città a consentire ai dipendenti di lavorare da casa per ridurre il flusso di persone nelle aree pubbliche. I funzionari sanitari hanno anche annunciato che aumenteranno il numero di test in aree colpite gravemente come Tsz Wan Shan e per gruppi mirati vulnerabili come i residenti nelle case di cura per anziani. (segue) (Cip)