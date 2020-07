Hong Kong: coronavirus, in vigore misure antiepidemiche più restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È come un tiro alla fune a tre vie tra la protezione della salute pubblica da un lato, l'impatto economico e, infine, l'accettazione pubblica", ha sintetizzato Cheung. Sophia Chan, segretaria per l'Alimentazione e la salute, ha dichiarato che l'amministrazione amplierà i test man mano che vengono segnalati altri casi locali con fonti di trasmissione sconosciute. Dalla prossima settimana il governo estenderà gradualmente i test ai conducenti di minibus, ai venditori nei mercati e al personale delle scuole, oltre ai tassisti e agli addetti alle case di cura per anziani e ai ristoranti. Il numero di lavoratori interessati dai test Covid-19 dovrebbe superare i 500 mila. Chan ha anche confermato che il dipartimento per gli Affari interni collaborerà con il gruppo ospedaliero Tung Wah per organizzare i test per i residenti che vivono nel quartiere di Tsz Wan Shan. Il segretario agli Affari interni, Caspar Tsui, ha dichiarato di aspettarsi che i test in quella zona vengano eseguiti entro due settimane. (Cip)