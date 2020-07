Regno Unito: direttore Heathrow propone test coronavirus per passeggeri al loro arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'aeroporto londinese di Heathrow John Holland-Kaye ha esortato il governo britannico a testare i passeggeri per il coronavirus al loro arrivo al fine di tentare di salvare la stagione turistica estiva. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Holland-Kaye ha detto al quotidiano che Heathrow potrebbe attivare un sistema di test per il coronavirus entro le prossime due settimane. Ciò vorrebbe dire che i turisti che sono appena partiti per la Spagna, paese per il quale è stata reintrodotta la quarantena all'arrivo nel Regno Unito, potrebbero essere controllati al loro atterraggio per un costo di 165 euro a test. La Francia e la Germania sono due dei 20 paesi che stanno già utilizzando questo sistema di test per ridurre il numero di persone che devono isolarsi arrivando da paesi con un tasso di trasmissione del coronavirus alto. Secondo quanto appreso dal quotidiano, il ministro dei Trasporti Grant Shapps sarebbe favorevole all'idea del direttore di Heathrow. (Rel)