Toscana: “Rheinische Post”, l'isola del Giglio sembra essere immune al coronavirus

- L'isola del Giglio, parte dell'arcipelago toscano al largo della provincia di Livorno, sembra essere immune alla pandemia di coronavirus. Nessun caso di contagio è, infatti, stato registrato tra la popolazione locale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. È quanto riferisce il quotidiano “Rheinische Post”, che ha raccolto la testimonianza della dottoressa Paola Muti, ricercatrice di oncologia ed epidemiologia dell'Università di Milano “La Statale”. Sul Giglio, nonostante diversi visitatori risultati positivi alla Sars-Cov2, nessuno degli abitanti ha contratto l'infezione. Muti ha in programma di pubblicare uno studio sull'apparente immunità della popolazione dell'isola al Covid-19. Tra le ipotesi vi è “un'esposizione al coronavirus non sufficientemente intensa”, si legge sul “Rheinische Post”. Per Daniel Altmann, professore di immunologia all'Imperial College di Londra, anche il caso avrebbe potuto avere un ruolo. “Potrebbe essere qualcosa di più o meno banale: nessuno si è infettato perché per fortuna ha avuto pochi contatti”, ha osservato Altmann. Allo stesso tempo, l'apparente immunità degli isolani del Giglio potrebbe essere “qualcosa di importante”, come una disposizione genetica favorevole. Sul Giglio, i matrimoni avvengono da generazioni tra le stesse famiglie. Per tale motivo, Muti vorrebbe avviare uno studio genetico. (Geb)