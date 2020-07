Giappone: governo prevede contrazione pil del 4 per cento al termine dell’anno fiscale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bancarotte di aziende giapponesi sono aumentate nel primo semestre del 2020 per la prima volta da 11 anni, anche a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito con particolare durezza ristoranti e alberghi. Lo certificano i dati elaborati dalla società di analisi Tokyo Shoko Research, che ha contato un totale di 4.001 bancarotte nei sei mesi sino alla fine dello scorso giugno, un aumento dello 0,2 per cento rispetto allo scorso anno. Secondo Shoko Research, la pandemia è stata direttamente responsabile di 240 fallimenti aziendali: “Anche se il coronavirus è una delle cause dell’aumento delle bancarotte, la maggior parte di esse può essere attribuita all’aumento del costo del lavoro e al rincaro della tassazione sul valore aggiunto scattato lo scorso ottobre”, ha dichiarato un portavoce della società di analisi citato dal quotidiano “Asahi”. (Git)