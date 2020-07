Usa: Antartide, Pentagono non è a conoscenza di un partenariato Russia-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non è a conoscenza di alcun partenariato militare tra Russia e Cina nell’Artide, pur avendo maturato una solida comprensione degli interessi dei due paesi in quella regione. Lo ha dichiarato il comandante del Comando settentrionale delle Forze armate Usa, tenente generale Glen VanHerck, nel corso dell’audizione per la conferma della sua nomina presso il Senato federale Usa. VanHerck ha spiegato che Russia e Cina sono molto interessate alla regione artica, sia per le risorse naturali ivi celate, sia per le potenziali rotte commerciali che potrebbero divenire più praticabili a seguito dei mutamenti climatici. “Sono necessarie perseveranza e controllo del territorio nell’Artide, per assicurarci di essere consapevoli e in grado di individuare, monitorare e, se necessario, dissuadere”. Il comandante delle Forze navali Usa in Europa, ammiraglio James Foggo, ha recentemente lanciato l’allarme per l’aumento delle attività della Russia nell’Artide, inclusa l’apertura di una nuova base militare e lo schieramento di batterie del sistema di difesa aerea S-400, uno spiegamento che il ministero degli Esteri russo ha caratterizzato come un’operazione esclusivamente votata alla difesa nazionale. (Nys)