Singapore: crolla l’occupazione nel secondo trimestre

- Singapore ha registrato tra aprile e giugno scorsi il peggior crollo trimestrale dell’occupazione mai registrato nella Città-Stato, e un contemporaneo aumento della disoccupazione e dei tagli alla spesa, per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus sul mercato del lavoro. Il numero complessivo degli occupati, esclusi i lavoratori stranieri, è calato di 121.800 unità nel secondo trimestre, secondo i dati preliminari pubblicati oggi, 29 luglio, dal ministero della Forza lavoro. Si tratta di un calo quattro volte superiore a quello registrato nel primo trimestre 2020; Singapore ha perso in tutto 147.500 lavoratori dall’inizio del 2020. I licenziamenti sono più che raddoppiati nel secondo trimestre, da 3.220 a 6.700, un picco maggiore rispetto a quello registrato nel 2003, in concomitanza con la Sindrome respiratoria acuta (Sars), ma inferiore a quello di 12.760 licenziamenti registrato durante la crisi finanziaria globale del 2009. Il numero dei disoccupati a Singapore è aumentato a 79.600 nel mese di giugno. (segue) (Fim)