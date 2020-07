Singapore: crolla l’occupazione nel secondo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi ministri del governo di Singapore, guidati dal premier Lee Hsien Loong, hanno prestato giuramento ieri, 28 luglio, insediandosi così formalmente alla guida dei rispettivi dicasteri. Il premier Lee ha presentato lo scorso 25 luglio la sua nuova squadra di governo, in un rimpasto che vede sei dei quindici ministeri guidati da nuovi titolari. Le nomine, ha spiegato il premier nel corso di una conferenza stampa, includono sei parlamentari del Partito di azione popolare (Pap) che sono stati eletti alle elezioni generali di due settimane fa: Tan See Leng si è insediato come ministro presso l'ufficio del Primo ministro, secondo ministro per la Forza lavoro e secondo ministro per il Commercio e l'industria; Gan Siow Huang è stato nominato ministro di Stato presso il ministero della Pubblica istruzione e il ministero della Manodopera; Alvin Tan, ministro di Stato presso il ministero della Cultura, della comunità e della gioventù e presso il ministero del Commercio e dell'industria (a partire dal primo settembre). (segue) (Fim)