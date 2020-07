Usa-Corea del Sud: revocati vincoli a impiego combustibile solido per razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, le Forze armate e le organizzazioni private della Corea del Sud saranno liberi di sviluppare razzi e vettori a combustibile solido, a seguito dell’ultima revisione delle Linee guida per lo sviluppo di missili tra Corea e Stati Uniti. Lo ha annunciato ieri, 18 luglio, la presidenza della Corea del Sud. Secondo Kim Hyun-chong, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in, le nuove linee guida hanno effetto immediato. “A partire dal 28 luglio 2020, i limiti all’impiego di combustibile solido per i vettori di lancio spaziali sono completamente rimossi”, ha dichiarato il funzionario, secondo cui le nuove linee guida consentiranno alla Corea del Sud di competere ad armi pari sul mercato globale dei lanci spaziali. Sino a ieri, le linee guida concordate con gli Stati Uniti vincolavano la Corea del Sud all’impiego di combustibile solido per soli razzi vettori con impulso inferiore a 454mila chilogrammi al secondo. I razzi vettori hanno bisogno di almeno 22,7 milioni di chilogrammi al secondo per raggiungere lo spazio esterno: il presidente Moon aveva ordinato all’Ufficio di sicurezza nazionale di affrontare la questione con gli Stati Uniti lo scorso ottobre. Secondo Kim, le nuove linee guida consentiranno a Seul anche di aumentare le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione satellitare delle Forze armate. (segue) (Git)