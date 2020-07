Usa-Corea del Sud: revocati vincoli a impiego combustibile solido per razzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Sud e degli Stati Uniti intendono sfruttare le prossime esercitazioni combinate per prepararsi in vista del trasferimento a Seul del comando in tempo di guerra e mantenere la loro preparazione congiunta. Lo ha annunciato il ministero della Difesa della Corea del Sud oggi, 28 luglio. L’annuncio rappresenta la prima conferma ufficiale di manovre congiunte estive, i cui piani erano in dubbio a causa del peggioramento della crisi pandemica globale. “Durante l’esercitazione combinata 2020, le due parti intendono condurre una verifica della Piena capacità operativa (Foc) applicando la struttura di comando futura”, riferisce una nota presentata dal ministero della Difesa sudcoreano alla commissione Difesa dell’Assemblea nazionale. Il ministero non ha ancora pubblicato calendari dettagliati, ma fonti citate dal quotidiano “Korea Herald” riferiscono che le forze armate dei due paesi terranno una simulazione informatica di comando il mese prossimo. (segue) (Git)