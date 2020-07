Usa-Corea del Sud: revocati vincoli a impiego combustibile solido per razzi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti potrebbero decretare un nuovo ridimensionamento del calendario delle esercitazioni congiunte tra le rispettive forze armate per il mese di agosto, secondo fonti citate questo mese dalla stampa di Seul. Secondo le fonti, i due paesi potrebbero optare per uno stop temporaneo alle esercitazioni alla luce del nuovo aumento dei casi di contagio da coronavirus. La pandemia aveva già portato alla cancellazione delle esercitazioni in programma lo scorso marzo. “Anche se entrambe le parti concordano che le esercitazioni del mese di agosto andrebbero effettuate, la posizione resta flessibile alla luce della pandemia ancora in corso”, ha dichiarato un funzionario del ministero della Difesa sudcoreano citato dal quotidiano “Korea Herald”. Negli Stati Uniti l’emergenza sanitaria è ancora in pieno corso, con ben 70mila casi di positività nella sola giornata di sabato, 11 luglio. Non è escluso però che la sospensione delle esercitazioni possa anche rispondere alla volontà di Washington e Seul di riallacciare un canale di dialogo con la Corea del Nord. (segue) (Git)