Usa-Corea del Sud: revocati vincoli a impiego combustibile solido per razzi (6)

- Gli Stati Uniti continuano a sollecitare la Corea del Sud a esibire “flessibilità” nell’ambito dei difficili negoziati per la ridefinizione degli oneri economici legati allo schieramento delle forze militari statunitensi in territorio sudcoreano. Lo ha dichiarato il 4 giugno il viceassistente del segretario di Stato Usa per Corea e Giappone, Marc Knapper, sottolineando il segnale di apertura inviato dagli Usa, che hanno accettato di farsi carico del sostentamento dei dipendenti civili sudcoreani delle basi militari Usa in congedo da aprile. I due paesi alleati sono impegnati dallo scorso anno in un braccio di ferro per la riscrittura dello Special Measures Agreement (Sma), che detta i rispettivi obblighi in relazione ai costi di stazionamento del contingente militare statunitense nella Penisola Coreana, forte di circa 28.500 uomini. La richiesta degli Stati Uniti di un significativo aumento del contributo da parte di Seul ha portato ad uno stallo negoziale. Knapper ha messo in guardia ieri dal “costo umano” del mancato rinnovo dell’Sma, e i possibili danni alla preparazione congiunta al combattimento. “In ultima analisi l’Sma è necessario a garantire che la nostra alleanza sia pronta e capace di agire da deterrente, e se necessario di respingere una aggressione nordcoreana”, ha affermato il funzionario. (Git)