Imprese: Indonesia, società fintech AwanTunai raccoglie 20 milioni di dollari

- La startup indonesiana del fintech AwanTunai ha annunciato di aver raccolto 20 milioni di dollari tramite un meccanismo di concessione di prestiti da parte di Accial Capital. I fondi verranno utilizzati dalla startup per finanziarie AwanTempo, un prodotto di finanziamento concepito per consentire ai commercianti di migliorare la gestione dei flussi di cassa. Secondo la società, l’assenza di registri delle transazioni dei 60 micro-commercianti indonesiani resta il principale ostacolo per il loro accesso al credito da parte di banche e altre istituzioni finanziarie. Fondata nel 2017, AwanTunai punta a digitalizzare il mercato dei beni di consumo e la catena di forniture alimentari del paese garantendo ai piccoli commercianti del paese l’accesso a servizi finanziarie. La società aiuta i propri clienti nella relazione degli inventari e degli ordini, nei pagamenti digitali e nel finanziamento a basso costo degli acquisti di inventario. “La nostra visione è il finanziamento accessibile per milioni di microattività sottoservite, che danno occupazione al 90 per cento della forza lavoro indonesiana”, ha dichiarato l’ad di AwanTunai, Dino Setiawan. (segue) (Fim)