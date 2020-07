Imprese: Saipem, portafoglio ordini ha raggiunto un nuovo massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portafoglio ordini di Saipem ha raggiunto un nuovo massimo grazie alle importanti acquisizioni nel semestre per circa 4,8 miliardi di euro mentre le attività sui progetti proseguono in uno scenario senza precedenti, continuando a dare massima priorità alla salute delle persone. Lo si apprende dai risultati della società al 30 giugno 2020 pubblicati questa mattina. “Nonostante i risultati operativi del semestre mostrino un comprensibile rallentamento, resta consistente la flessibilità finanziaria”, si legge nel documento. (Com)