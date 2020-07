Corea del Sud: coronavirus, altri marinai russi positivi ai test diagnostici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri marinai russi in isolamento negli scali commerciali della Corea del Sud sono risultati positivi al coronavirus, per un totale di 91. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie sudcoreane nella giornata di oggi, 29 luglio. Altri 12 contagi sono stati diagnosticati a bordo di una nave da carico russa all’ancora presso la città portuale sud-orientale di Busan, che portano il totale dei casi di Covid-19 tra i membri dell’equipaggio a 44. L’equipaggio della nave conta in tutto 94 membri. E’ risultato positivo alla Covid-19 anche il marinaio di una nave da carico russa che ha gettato l’ancora a Incheon, a ovest di Seul. La nave, con un equipaggio di 90 persone e un dislocamento di 6.800 tonnellate, ha lasciato Vladivostok lo scorso 21 luglio. Le infezioni ricondotte alle navi da carico russe sono ritenute dalle autorità sanitarie sudcoreane l’origine di una serie di infezioni a grappolo tracciate a Incheon e Busan; dallo scorso giugno 91 marinai russi sono risultati positivi al coronavirus a seguito di test diagnostici effettuati in Corea del Sud. (segue) (Git)