Corea del Sud: coronavirus, altri marinai russi positivi ai test diagnostici (2)

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 48 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle 24 ore di ieri, 28 luglio. Desta preoccupazione tra le autorità il fronte dei casi “importati”, dopo il rimpatrio di circa 300 cittadini sudcoreani dall’Iraq. I casi di trasmissione locale, 28 in tutto nelle ultime 24 ore, sono perlopiù concentrati a Seul. Il totale dei contagi in Corea del Sud dall’inizio dell’emergenza sanitaria è aumentato così a 14.251. A partire dal 13 luglio, i viaggiatori in arrivo da quattro paesi ad alto rischio – Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan e Kyrggyzstan – dovranno presentare certificati che certifichino la loro negatività al virus. (segue) (Git)