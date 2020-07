Imprese: Saipem, fondamentali solidi per affrontare conseguenze della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha fondamentali solidi a sostegno delle strategie impostate per affrontare con determinazione le conseguenze della pandemia e cogliere opportunità nella fase di ripresa. Lo si apprende dai risultati della società al 30 giugno 2020 pubblicati questa mattina. “L’immediata attivazione dell’unita di crisi Saipem, che coordina oltre 50 presidi dislocati in giro per il mondo, l’adozione di adeguati protocolli sanitari e di rotazione del personale sui siti operativi, l’accelerazione sin dalla metà di febbraio del programma di lavoro da remoto, progressivamente esteso a tutti i dipendenti, ed il costante coordinamento con clienti e fornitori hanno consentito la prosecuzione delle attività sui progetti, nei limiti posti alla mobilità e dalla necessità di salvaguardare la salute delle persone, che resta la massima priorità della società”, si legge nel documento. Nel primo semestre dell’anno, prosegue la nota, si sono registrati costi direttamente imputabili al Covid-19 per circa 44 milioni di euro connessi, tra l’altro, all'acquisto di dispositivi e apparecchiature di protezione individuale aggiuntive rispetto ai requisiti standard, sanificazione delle aree di lavoro, voli charter, costi di stand-by. Ad oggi, scrive la società, a fronte di una popolazione di circa 34 mila dipendenti, la percentuale di persone Saipem complessivamente risultate positive al Covid-19 è stata intorno al 2,5 per cento, il 30 per cento dei quali ancora contagiata e sotto costante monitoraggio da parte dell’azienda. (Com)