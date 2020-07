Kosovo: governo introdurrà nuove misure di contentimento per contagio Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti stampa, a partire dal 30 luglio, tutti i cittadini del Kosovo che provengono da paesi ad alto rischio (Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) dovranno isolarsi autonomamente per sette giorni. A partire dalla stessa data, tutti i cittadini del Kosovo che lasciano il territorio nazionale e non rientrano entro 48 ore, devono effettuare un test Pcr, altrimenti devono rimanere in isolamento per sette giorni. Inoltre, tutte le persone provenienti da Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Bosnia che vogliono entrare nel territorio del Kosovo devono sottoporsi a un test per provare che non sono infetti dal virus. "Klan Kosova" riferisce inoltre che il governo e il ministero della Sanità dovrebbero introdurre il 28 luglio un divieto di movimento dalle 22:30 alle 05:00 nei seguenti comuni: Pristina, Prizren, Peja, Podujeva, Gjakova, Ferizaj, Lipjan, Drenas, Vushtrri, Mitrovica South, Gjilan, Fushe Kosove e Shterpce. (segue) (Kop)