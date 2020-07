Kosovo-Serbia: premier Hoti, dialogo a Bruxelles ma coordinato con gli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, ha invitato le istituzioni ed i partiti politici del Kosovo a sostenere il premier Hoti nel rilancio del dialogo politico con la Serbia. Dopo aver avuto un colloquio telefonico con il nuovo coordinatore nazionale per il dialogo Pristina-Belgrado Skender Hyseni, Mustafa ha fatto sapere di aver "espresso il mio sostegno e quello dell'Ldk affinché non ci sia alcun accordo separato al di fuori dell'accordo comprensivo che porterà al riconoscimento reciproco". Secondo Mustafa, il processo del dialogo "è pienamente politico" ed i suoi risultati devono includere "un accordo politico inter-statale sul riconoscimento reciproco". I partner di governo dell'Ldk, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nisma, hanno intanto espresso alcune critiche alla gestione del dialogo invitando il premier Hoti ad un approccio maggiormente condiviso. (segue) (Kop)