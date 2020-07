Usa: fonti stampa, la Russia diffonde disinformazione sul coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari statunitensi hanno affermato che i servizi segreti russi stanno facendo disinformazione sul coronavirus usando tre siti web in lingua inglese. Lo riporta il "New York Times". Due agenti che hanno ricoperto ruoli di alto livello nell'Esercito russo sono stati identificati dal governo degli Stati Uniti, che ha parlato alla stampa attraverso fonti anonime, come i responsabili di una campagna di disinformazione per dividere l'opinione pubblica Usa prima delle elezioni presidenziali di novembre. Tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, secondo queste fonti anonime, un trio di siti web ha pubblicato circa 150 articoli sulla risposta alla pandemia che ritraevano la Russia in buona luce e criticavano la gestione statunitense della crisi.(Nys)