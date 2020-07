Usa: Trump si chiede perché Fauci sia più popolare di lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che il suo rapporto con Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca è "molto buono", ma si chiede perché la valutazione di approvazione del medico sia così alta quando la sua è così bassa. Lo riporta l'emittente "Cnn". Parlando in conferenza stampa un giorno dopo aver ritwittato un messaggio che affermava che Fauci aveva fuorviato il pubblico circa la pandemia, Trump detto di andare "molto d'accordo" con l'infettivologo e di condividere "molte delle sue dichiarazioni". Trump poi ha lodato "l'ottimo indice di gradimento" di Fauci, ma si è chiesto questa approvazione non è trasferita alla sua amministrazione. "È un uomo che lavora per noi, con noi, molto da vicino" ha detto Trump parlando di Fauci, "ma io non piaccio a nessuno". "Può essere solo a causa della mia personalità, tutto qui", ha concluso.(Nys)