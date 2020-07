Usa: i repubblicani temono che TikTok possa essere usato da Pechino per interferire nelle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori repubblicani Usa, guidati da Tom Cotton, ha espresso il suo timore che la piattaforma social TikTok possa essere usata dal Partito comunista cinese (Pcc) per diffondere la disinformazione durante le presidenziali di quest'anno. Lo riporta il sito "The Hill". Il gruppo al Senato, che include anche i senatori Ted Cruz, Marco Rubio, Kevin Cramer, Thom Tillis, Joni Ernst e Rick Scott ha scritto una lettera all'Fbi, al dipartimento per la Sicurezza Nazionale e all'Ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale. "TikTok è diventato un forum popolare per gli statunitensi - in particolare per i più giovani - che si impegnano in conversazioni politiche", hanno scritto Cotton e i suoi colleghi, dicendosi preoccupati che il Pcc possa usare il suo controllo su TikTok "per distorcere o manipolare queste conversazioni per seminare divisioni tra gli statunitensi e raggiungere i risultati politici che cerca". TikTok è di proprietà della società cinese ByteDance, che è soggetta alle leggi dell'intelligence cinese, una questione che ha portato sempre più osservatori a interrogarsi sulla sicurezza e la privacy dei dati memorizzati dall'app. (Nys)