Usa: Trump difende il video a favore dell'idrossiclorochina cancellato dai social

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha difeso i suoi tweet a sostegno dell'idrossiclorochina, dicendo che il farmaco è ancora "molto positivo" e ha definito un medico che diffonde teorie del complotto sul Covid-19 in un video ora cancellato dai social "impressionante". Lo riporta l'emittente "Cnn". In conferenza stampa, Trump ha risposto a delle domande riguardanti un video, pubblicato inizialmente dal sito di destra "Breitbart News", che sminuiscono l'importanza delle mascherine e promuovono l'uso dell'idrossiclorochina. "Medici molto rispettati", li ha definiti Trump. Trump ha condiviso più versioni del video - che è stato cancellato da Twitter, Facebook e YouTube - con i suoi 84 milioni di follower su Twitter ieri sera, nonostante le affermazioni siano in contrasto con gli esperti sanitari della sua stessa amministrazione. Il presidente aveva dichiarato nelle settimane scorse di assumere una pasticca al giorno del farmaco, dietro consiglio del suo medico, per prevenire il coronavirus. "Come sapete l'ho preso per un periodo di 14 giorni", ha spiegato. "Sono qui - si dà il caso che io pensi che funzioni nelle prime fasi. So che anche i medici in prima linea ci credono, alcuni, molti". Ha aggiunto: "È sicuro, non causa problemi. Non ho avuto problemi". (Nys)