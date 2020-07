Usa: amministrazione Trump prepara nuova offensiva contro il programma Daca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota pubblicata dal dipartimento agli Interni, Wolf torna a chiedere al Congresso federale di legiferare sulla questione, per porre fine ad una regolamentazione per decreto che da anni suscita polemiche e dubbi in materia di costituzionalità. Il mese scorso la Corte Suprema ha emesso un controverso pronunciamento, respingendo l’abolizione del Daca da parte di Trump, che cinque membri della Corte su quattro hanno giudicato arbitrario nei metodi. A seguito del pronunciamento, un giudice federale ha ordinato al governo di riprendere ad accettare le domande di accesso al programma. (Nys)