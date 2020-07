Malesia: l’ex premier Najib sconterà 12 anni di reclusione dopo la condanna per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro della Malesia, Najib Razak, dovrà scontare 12 anni di reclusione, a seguito della condanna per corruzione e sei altri capi d’accusa ieri, nel primo dei processi che lo vedono coinvolto per i miliardi di dollari sottratti al fondo d’investimento sovrano 1Mdb. Najib è stato condannato ieri in primo grado per corruzione, abuso di potere e cinque altri capi d’imputazione, come riciclaggio di denaro e violazione dell’obbligo fiduciario, in relazioni ad una somma di 42 milioni di ringgit (circa 10 milioni di dollari) depositati su un suo conto bancario personale da una ex unità del fondo sovrano. Il giudice dell’Alta corte Mohd Nazlan Mohd Ghazali ha dichiarato che “la difesa (dell’ex premier) non è stata capace di orientare la bilancia delle probabilità verso la presunzione (d’innocenza), o di suscitare ragionevoli dubbi in merito alle accuse mosse all’indagato”. Najib è stato condannato a 12 anni di reclusione per abuso di potere e 10 anni per ciascuno degli altri capi d’imputazione, oltre che ad una sanzione pecuniaria da 49 milioni di dollari; le pene detentive verranno però scontate simultaneamente, e non cumulativamente. L’ex premier, che ieri ha assistito impassibile al pronunciamento dell’Alta corte, ha già annunciato che presenterà un ricorso tramite i suoi legali. Il verdetto dell’Alta corte segue di pochi giorni l’annuncio di un accordo tra il governo malese e Goldman Sachs, per chiudere il contenzioso relativo al ruolo della banca Usa nella raccolta dei fondi per 1mdb durante il governo Najib. Goldman ha acconsentito a versare allo Stato malese 3,9 miliardi di dollari, inclusi 2,5 miliardi in contanti, in cambio della revoca di tutti i capi d’accusa a suo carico. (segue) (Fim)