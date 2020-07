Malesia: l’ex premier Najib sconterà 12 anni di reclusione dopo la condanna per corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia hanno emesso questo mese anche un’ordinanza per il blocco di 340 milioni di dollari nelle disponibilità della società PetroSaudi International, e sospettati di essere parte dei miliardi sottratti al fondo d’investimento sovrano malese 1Mdb. Un giudice malese ha fissato al 28 agosto la prossima udienza della causa legale intentata dal governo contro PetroSaudi e il suo direttore, Tarek Obaid, già incriminato in absentia di cospirazione assieme all’ex premier malese, Najib Razak, da cui avrebbe ricevuto 300 milioni di dollari sottratti dal fondo sovrano. “Questo è il primo passo verso il congelamento dei conti (di PetroSaudi). Il passo successivo è il recupero del denaro”, ha dichiarato Nizamuddin Hamid, legale che rappresenta la Commissione anticorruzione della Malesia nel caso in oggetto. La malversazione di 4,5 miliardi di dollari del fondo 1Mdn ha innescato indagini in Malesia, Stati Uniti, Singapore e una serie di altri paesi. Le indagini sono state rilanciate dopo la sconfitta elettorale di Najib, nel 2018. (segue) (Fim)