Malesia: l’ex premier Najib sconterà 12 anni di reclusione dopo la condanna per corruzione (4)

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato lo scorso 14 aprile di aver restituito alla Malesia altri 300 milioni di dollari frutto dei sequestri di asset legati allo scandalo dei miliardi sottratti al fondo d’investimento sovrano malese 1Mdb. Il fondo, istituito dal governo dell’ex premier malese Najib Razak nel 2009, è stato bersaglio di malversazioni multimiliardarie da parte di alti funzionari e loro associati sino al 2014, nel contesto di quello che è poi divenuto un vasto scandalo internazionale, col coinvolgimento diretto dello stesso Razak e della banca d’investimento Goldman Sachs. I fondi sottratti sono stati dirottati tramite operazioni di riciclaggio verso istituzioni finanziarie in diversi paesi, inclusi Stati Uniti, Svizzera, Singapore e Lussemburgo. Il dipartimento di Giustizia Usa ha riferito lo scorso anno di aver recuperato circa un miliardo di dollari in asset legati allo scandalo corruttivo. In tutto gli Stati Uniti hanno già restituito alla Malesia circa 600 milioni di dollari. (segue) (Fim)