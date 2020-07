Malesia: l’ex premier Najib sconterà 12 anni di reclusione dopo la condanna per corruzione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia della Malesia ha interrogato all’inizio di quest’anno Latheefa Koya, ormai ex responsabile della Commissione anticorruzione di quel paese (Macc), nell’ambito di indagini in merito ad una presunta cospirazione emersa dopo la divulgazione di registrazioni audio che coinvolgerebbero l’ex primo ministro malese, Najib Razak. Koya si è detta certa della “assoluta autenticità” delle registrazioni, che a suo dire testimoniano l’esistenza di una “cospirazione criminale ai massimi livelli” delle istituzioni malesi. “Chiameremo Latheefa Koya a testimoniare per aiutare le nostre indagini. Ci sono alcune domande che necessitano di una risposta”, ha dichiarato il 13 gennaio l’ispettore generale della Polizia malese, Abdul Hamid Bador, durante una conferenza stampa a Kuala Lumpur. (Fim)