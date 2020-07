Giappone: governo prevede contrazione pil del 4 per cento al termine dell’anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone prevede una contrazione dell’economia del 4 per cento nell’anno fiscale 2020, che si concluderà ad aprile 2021. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che cita fonti interne all’esecutivo giapponese. Il dato rappresenta una significativa revisione al ribasso delle attuali stime governative ufficiali, che pronosticano per l’anno fiscale corrente una contrazione del pil giapponese dell’1,4 per cento. Una contrazione economica del 4 per cento sarebbe superiore di due decimi di punto percentuale a quella causata al Giappone dalla crisi finanziaria globale del 2008. La nuova previsione dovrebbe essere presentata ufficialmente in occasione del prossimo Consiglio economico e fiscale consultivo. Il governo giapponese è solito approvare il quadro economico per l’anno fiscale nel mese di gennaio, e operare una revisione tra luglio e agosto alla luce degli indicatori economici correnti. (segue) (Git)